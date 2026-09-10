iOS 27 вводит «iPhone Handoff», но только в США и Германии
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iOS 27 вводит «iPhone Handoff», но только в США и Германии

Функция «iPhone Handoff» в iOS 27 позволит использовать один номер на двух iPhone, но при запуске будет работать лишь у T‑Mobile в США и.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:46
iOS 27 вводит «iPhone Handoff», но только у T‑Mobile и Deutsche Telekom

В iOS 27 появится функция «iPhone Handoff», позволяющая использовать один номер телефона на двух iPhone и переключаться между ними.

Apple ограничит работу функции при запуске только операторами T‑Mobile в США и Deutsche Telekom в Германии.

Для активации оба устройства должны работать под iOS 27 или новее, быть подключены к одной точки доступа Wi‑Fi и использовать один Apple ID с работающими FaceTime, iMessage и iCloud.

iPhone Handoff можно включить во время настройки нового iPhone или в приложении «Настройки». При настройке нового iPhone можно будет сделать свой текущий iPhone вторым iPhone.

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