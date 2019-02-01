Как убрать надпись «Ничего не выбрано» при зарядке Xiaomi?
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Статья

«Ничего не выбрано» — убираем надпись при зарядке Xiaomi

После обновления своего смартфона Xiaomi на Miui 11, обнаружилась странная проблема при зарядке, а именно появлялась бестолковая надпись «Ничего не выбрано» и в настройках её никак не убрать.

Чтобы найти способ убрать надпись «Ничего не выбрано» с дисплея смартфона Xiaomi, пришлось ковыряться на зарубежных форумах. Выяснилось, что система активирует экранную заставку, но по умолчанию её не предусмотрено. На удивление проблема решается очень быстро.

Заходит в Google Play и загружаем приложение Widget Screensaver. Чтобы облегчить его поиски, оставил внизу прямую ссылку на его загрузку.

Widget Screensaver
Widget Screensaver
Скачать QR-Code
Widget Screensaver
Разработчик: Jolan Rensen
Цена: Бесплатно

После загрузки и открытия приложения Widget Screensaver переходим в пункт Screensaver settings.

Ubrat Nadpis «nichego Ne Vybrano» Xiaomi
Widget Screensaver

Далее нас перекинет в меню “Заставка”, переходим в “Когда запускать” и выбираем из всех предложенных вариантов “Никогда”.

Ubrat Nadpis «nichego Ne Vybrano» Xiaomi 2
Widget Screensaver

Сохраняем изменения и выходим из приложения. Ставим смартфон обратно на зарядку и наблюдаем за результатом. Надпись пропала и больше не появится. Также можно удалить приложение Widget Screensaver, и все настройки останутся в силе.

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