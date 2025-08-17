Apple избавится от базового iPhone 18 в 2026 году

Apple пересматривает стратегию линейки смартфонов: как сообщает корейское издание ETNews, в 2026 году компания откажется от выпуска базовой модели iPhone 18.

Причина в расширении продуктовой матрицы. В ближайшие два года Apple выведет на рынок две новые серии: iPhone Air и смартфон с гибким экраном. Вкупе с существующими моделями это создаст избыток предложений, в которых пользователям будет всё сложнее ориентироваться.

По данным источников, базовый iPhone 18 заменит модель 18e — доступный смартфон, который унаследует идеологию от iPhone SE, но с более современным дизайном. Модели Pro и Pro Max продолжат выходить по обычному осеннему циклу. Серия Air должна прийти на смену iPhone Plus, чья популярность оказалась ниже ожиданий, а складной iPhone станет топовым решением в линейке.

Также ожидается, что компания разделит релизы: более дорогие iPhone Pro будут выходить осенью, а базовые версии уже весной, чтобы сгладить маркетинговую нагрузку и лучше распределить внимание аудитории.

Официальных комментариев от Apple пока нет.