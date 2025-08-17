Apple избавится от базового iPhone 18 в 2026 году | The GEEK
close
Новости

Apple избавится от базового iPhone 18 в 2026 году

Линейка смартфонов изменится до неузнаваемости.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 16:54

Apple пересматривает стратегию линейки смартфонов: как сообщает корейское издание ETNews, в 2026 году компания откажется от выпуска базовой модели iPhone 18.

Причина в расширении продуктовой матрицы. В ближайшие два года Apple выведет на рынок две новые серии: iPhone Air и смартфон с гибким экраном. Вкупе с существующими моделями это создаст избыток предложений, в которых пользователям будет всё сложнее ориентироваться.

По данным источников, базовый iPhone 18 заменит модель 18e — доступный смартфон, который унаследует идеологию от iPhone SE, но с более современным дизайном. Модели Pro и Pro Max продолжат выходить по обычному осеннему циклу. Серия Air должна прийти на смену iPhone Plus, чья популярность оказалась ниже ожиданий, а складной iPhone станет топовым решением в линейке.

Также ожидается, что компания разделит релизы: более дорогие iPhone Pro будут выходить осенью, а базовые версии уже весной, чтобы сгладить маркетинговую нагрузку и лучше распределить внимание аудитории.

Официальных комментариев от Apple пока нет.

id·207832·20250817_1654
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
iPhone 17 Pro Max получит один из лучших телеобъективов на рынке
Apple выпустила iOS 26 beta 6
Apple выпустила обновления iOS 18.6.1 и watchOS 11.6.1.
Большая утечка Apple: готовят iPad mini с A19 Pro, новый HomePod и Apple TV с A17 Pro
Производитель чехлов подтвердил дизайн iPhone 17 Pro
iPhone 17 Air в новом небесно-голубом цвете показали на видео
iPhone 17 Pro подорожает, но с удвоенной памятью
Apple может выпустить доступный MacBook
iPhone 17 Air урежут по мощности ради тонкого корпуса
iPhone подешевели до минимума в преддверии осенней презентации
macOS впервые запустили на iPhone
Как защитить iPhone от кражи и утери. Пошаговая инструкция
Разработчики браузеров ликуют: Apple обязали открыть iOS для сторонних движков
Apple продала 3 миллиарда iPhone
Apple облажалась: официальный аккаунт прорекламировал Samsung Galaxy Z Flip7
iPhone 17 Pro получит новый дисплей с защитой от царапин и бликов
iPhone 17 Air получит титановый корпус, которого не будет даже у Pro
Складной iPhone получит уникальный дисплей без складки

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK