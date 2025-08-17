iQOO Z10 Turbo+ стал доступен для покупателей по всему миру, но есть нюанс | The GEEK
close
Новости

iQOO Z10 Turbo+ стал доступен для покупателей по всему миру, но есть нюанс

Смартфон поставляется с OriginOS и не поддерживает некоторые частоты.

Смартфон iQOO Z10 Turbo+, который дебютировал в начале августа, теперь можно приобрести и за пределами Китая. Международными поставками устройства занялся ритейлер TradingShenzhen.

Однако речь не идет о глобальной версии устройства, покупателей предупреждают:

  • Смартфон поставляется с OriginOS — фирменной оболочкой iQOO для китайского рынка;
  • Поддержка частот сети может отличаться в зависимости от региона, поэтому перед заказом нужно проверить совместимость;
  • Гарантия доступна, но ее оформление сложнее.

На выбор есть две версии iQOO Z10 Turbo+:

  • 16 ГБ / 256 ГБ — €377 (~35 200 рублей);
  • 16 ГБ / 512 ГБ — €457 (~42 700 рублей).
id·207840·20250817_2137
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Asus запустила бета-тест Android 16 для ROG Phone 9 и 9 Pro
Вышел Poco M7 — бюджетник с батареей на неделю и защитой от пыли
iPhone 17 Pro Max получит один из лучших телеобъективов на рынке
OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F
Samsung Galaxy S25 FE показали во всех цветах на официальных рендерах
Бета-версия One UI 8 теперь доступна для большего числа смартфонов Samsung
Производитель чехлов подтвердил дизайн iPhone 17 Pro
iPhone 17 Air в новом небесно-голубом цвете показали на видео
HUAWEI Pura 80 Ultra стал лучшим камерофоном в мире по версии DxOMark
Xiaomi выпустила POCO M7 Plus — бюджетник с батареей 7000 мАч и экраном 144 Гц
Анонс iQOO Z10 Turbo+ — топовый процессор и АКБ на 8000 мАч за 25,5 тыс. рублей
Стали известны расцветки и дата выхода iQOO Z10 Turbo+

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK