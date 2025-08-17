iQOO Z10 Turbo+ стал доступен для покупателей по всему миру, но есть нюанс

Смартфон iQOO Z10 Turbo+, который дебютировал в начале августа, теперь можно приобрести и за пределами Китая. Международными поставками устройства занялся ритейлер TradingShenzhen.

Однако речь не идет о глобальной версии устройства, покупателей предупреждают:

Смартфон поставляется с OriginOS — фирменной оболочкой iQOO для китайского рынка;

Поддержка частот сети может отличаться в зависимости от региона, поэтому перед заказом нужно проверить совместимость;

Гарантия доступна, но ее оформление сложнее.

На выбор есть две версии iQOO Z10 Turbo+: