iQOO Z10 Turbo+ стал доступен для покупателей по всему миру, но есть нюанс

Смартфон iQOO Z10 Turbo+, который дебютировал в начале августа, теперь можно приобрести и за пределами Китая. Международными поставками устройства занялся ритейлер TradingShenzhen.
Однако речь не идет о глобальной версии устройства, покупателей предупреждают:
- Смартфон поставляется с OriginOS — фирменной оболочкой iQOO для китайского рынка;
- Поддержка частот сети может отличаться в зависимости от региона, поэтому перед заказом нужно проверить совместимость;
- Гарантия доступна, но ее оформление сложнее.
На выбор есть две версии iQOO Z10 Turbo+:
- 16 ГБ / 256 ГБ — €377 (~35 200 рублей);
- 16 ГБ / 512 ГБ — €457 (~42 700 рублей).
