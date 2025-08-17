Apple Watch получат большой редизайн в 2026 году

Apple планирует существенно обновить умные часы Apple Watch Series 12 и Watch Ultra 4, которые должны выйти в 2026 году. Об этом пишет DigiTimes со ссылкой на аналитиков цепочек поставок.

В частности, компания готовит улучшения сразу в трех направлениях: железо, софт и дизайн. Главные нововведения — функция измерения давления и уровня глюкозы в крови. Последняя функция пока под вопросом из-за медицинских ограничений, технических сложностей и патентных споров. Измерение давления, по информации источников, будет фокусироваться на отслеживании тенденций и выдаче уведомлений при обнаружении отклонений.

Следующее поколение Apple Watch получит удвоенное количество сенсоров. Подробности о том, какие именно датчики появятся, не раскрываются, но ожидается, что они позволят меньше полагаться на алгоритмы и больше — на «сырые» данные. Это должно улучшить точность измерений, работу батареи и общую производительность.

Также ожидается серьезное обновление внешнего вида. Однако подробности об изменениях пока не раскрываются.