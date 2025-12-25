Видео: как может выглядеть складной iPhone Fold

Инсайдер Джон Проссер, с которым судится Apple, опубликовал видео с концептом складного смартфона iPhone Fold. В ролике он показал, как устройство может выглядеть, объединив в одном визуальном образе основные слухи и утечки последних лет.

Как отмечает The Verge, неизвестно, опирался ли Проссер на собственные источники или использовал данные других инсайдеров. При этом видео называют наглядным «саммари» всей доступной информации о будущем устройстве.

По данным Bloomberg, складной iPhone может выйти осенью 2026 года. Ожидается форм-фактор «раскладушки», напоминающий два соединённых iPhone Air. Устройству приписывают две основные камеры, фронтальный и внутренний модули, отказ от слота для SIM-карты, а также возвращение Touch ID вместо Face ID.

Издание 9To5Mac ранее сообщало, что диагональ внешнего экрана может составить 5,25–5,5 дюйма, а внутреннего — 7,6–7,8 дюйма. В разложенном виде дисплей, по слухам, будет практически без видимой складки. Оценки цены варьируются от 1800 до 2500 долларов, при этом аналитики склоняются к верхней границе диапазона.