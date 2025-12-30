Россиянам начали блокировать карты за переводы самому себе | The GEEK
close
Новости

Россиянам начали блокировать карты за переводы самому себе

Под заморозку всё чаще попадают добросовестные клиенты.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:00

Клиенты российских банков начали сталкиваться с блокировками карт даже после переводов между своими собственными счетами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Как объясняют аналитики, банки обязаны проверять операции на признаки мошенничества. Опасаясь санкций со стороны Центробанка и Росфинмониторинга, вплоть до отзыва лицензии, кредитные организации предпочитают перестраховываться.

В ЦБ уточнили, что банки должны приостанавливать подозрительные операции для проверки, но не блокировать счета и карты клиентов.

Чтобы снизить риск блокировки карт, россиянам рекомендовали:

  • Придерживаться привычного для себя поведения при операциях;
  • Указывать назначение платежа;
  • Пользоваться проверенными устройствами;
  • Не переводить деньги по просьбе незнакомых людей;
  • Разделять личные и деловые финансовые операции.
id·217023·20251230_0822
«Вкусно — и точка» анонсировала новую коллекцию Ам Нямов и Ам Няши
Суд отказался рассматривать иск россиян к РКН из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp
Электроника и бытовая техника сильно подорожают в России с начала 2026 года
Названы самые продаваемые игры в России в 2025 году
У «Вкусно — и точка» появился собственный слоган спустя три года работы
Связь и интернет подорожают с 2026 года. ФАС начала проверку операторов
Пользователи WhatsApp и Telegram подали иск к Роскомнадзору из-за ограничений звонков
В России резко увеличили штрафы за навязывание допуслуг потребителям
В России начались массовые сбои в работе WhatsApp
Банки начали выяснять, кем приходится получатель при крупных переводах
Банки создают «второй Мир»: в России появится новая платёжная система без карт и терминалов
Лимиты на количество банковских карт в России введут с декабря

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры