Россиянам начали блокировать карты за переводы самому себе

Клиенты российских банков начали сталкиваться с блокировками карт даже после переводов между своими собственными счетами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Как объясняют аналитики, банки обязаны проверять операции на признаки мошенничества. Опасаясь санкций со стороны Центробанка и Росфинмониторинга, вплоть до отзыва лицензии, кредитные организации предпочитают перестраховываться.

В ЦБ уточнили, что банки должны приостанавливать подозрительные операции для проверки, но не блокировать счета и карты клиентов.

Чтобы снизить риск блокировки карт, россиянам рекомендовали: