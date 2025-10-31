Промокоды для «Мир танков» на ноябрь 2025: бонус и инвайт-коды

Промокоды в Мир танков позволяют получать различные бонусы и награды: золото, серебро, премиум-аккаунт и эксклюзивные танки. Мы собрали рабочие коды Мир танков на ноябрь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Страница будет регулярно обновляться, поэтому добавьте ее в закладки, чтобы не пропустить новые предложения.
Промокоды Мир танков на ноябрь 2025 года
- BOOSTERCREWEXP — 1 личный резерв (+50% к опыту за бой на 1 час), 1 личный резерв (+200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час).
Инвайт коды Мир танков на ноябрь 2025 года
Специальные инвайт-коды с бесплатными наградами действуют для новичков. Их можно активировать при регистрации нового аккаунта:
- MTSTART — за выполнение всех задач из инвайт-кода:
- Объект 244 (VI), Валентайн II (IV);
- 2500 золота;
- Премиум на 30 дней;
- 2 500 000 серебра;
- 5 универсальных руководств;
- 15 личных резервов (+50% к серебру на 1 час);
- 15 личных резервов (+300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час);
- 15 личных резервов (+100% к боевому опыту на 1 час).
- Те, кто попадут в десятку лучших: 100 раз +200% серебра и +100% опыта.
- IGRAIVMIRTANKOV:
- Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота;
- Премиум на 7 дней;
- 250 000 серебра;
- Аренда на 7 дней Объект 274а (VIII), КВ-122 (VII) и СУ-100Y (VI);
- Боевая задача «Быстрый старт»;
- Купон со скидкой в 15% в Премиум магазине.
- TANKOLET:
- AM 39 Gendron-Somua (II);
- Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота;
- Премиум на 7 дней;
- 250 000 серебра;
- Аренда на 10 боев Matilda LVT (IV).
- LESTAMIRTAHKOV:
- T2 Light Tank (II);
- Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота;
- Премиум на 7 дней;
- 250 000 серебра;
- Аренда на 10 боев Matilda LVT (IV).
- TANKBATTLES:
- M22 Locust (III);
- Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота;
- Премиум на 7 дней;
- 250 000 серебра;
- Аренда на 10 боев Ram II (V).
- MIPTAHKOB:
- Т-127 (III);
- Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота;
- Премиум на 7 дней;
- 250 000 серебра;
- Аренда на 10 боев КВ-1 экранированный (V).
- RUTANKS:
- T-34 с Л-11 (IV);
- Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота;
- Премиум на 7 дней;
- 250 000 серебра;
- Аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI).
- MTLESTA:
- Matilda LVT (IV);
- Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота;
- Премиум на 7 дней;
- 250 000 серебра;
- Аренда на 10 боев Sherman VC Firefly экранированный (VI).
- TAHKI:
- Т-34 экранированный (V);
- Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота;
- Премиум на 7 дней;
- 250 000 серебра;
- Аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI).
- TANKITOP1RU:
- КВ-1 экранированный (V);
- Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота;
- Премиум на 7 дней;
- 250 000 серебра;
- Аренда на 10 боев Объект 244 экранированный (VI).
Куда ввести промокод Мир танков?
Официальный портал игры:
- Авторизуйтесь на сайте «Мир танков»;
- В правом верхнем углу кликните по своему игровому имени и выберите «Активировать код»;
- В появившемся окне введите промокод и нажмите «Активировать»;
- Бонусы поступят на ваш аккаунт.
Премиум-магазин:
- Откройте страницу Премиум-магазина;
- В верхней части экрана нажмите на «Активировать код»;
- Введите промокод в специальное поле и подтвердите;
- Бонусы поступят на ваш аккаунт.
Lesta Game Center:
- Войдите в LGC, затем в верхнем левом углу кликните на свой никнейм;
- Выберите «Активировать код»;
- В открывшемся окне введите промокод и подтвердите;
- Бонусы поступят на ваш аккаунт.
