Nothing Phone (3a) Lite поставляется с предустановленным ПО и встроенной рекламой

Часть приложений удалить невозможно.

29 октября Nothing представила свой новый бюджетный смартфон Phone (3a) Lite, и первые владельцы уже начали делиться впечатлениями. Одним из главных поводов для обсуждения стало наличие предустановленных приложений «из коробки» и рекламы на экране блокировки, пишет 9to5Google.

В частности, на смартфон сразу установлены:

  • TikTok;
  • Instagram*;
  • Facebook*;
  • Meta App Installer*;
  • Meta App Manager*;
  • Meta Services*.

TikTok, Instagram* и Facebook* можно удалить, однако остальные нельзя — только отключить.

Кроме того, пользователи обратили внимание на активированную по умолчанию функцию Lock Glimpse — она показывает рекламу на экране блокировки. Ее можно отключить вручную через меню «Настройки».

Phone (3a) Lite стал первым смартфоном Nothing, в котором появились встроенные приложения сторонних разработчиков. Пока неизвестно, планирует ли компания внедрять их и в будущих моделях.

Ранее компания Nothing всячески выступала против предустановленного ПО и рекламы, позиционируя свои смартфоны как максимально чистые и свободные от лишних приложений.

*принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

