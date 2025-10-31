Актуальные промокоды Honkai Star Rail на ноябрь 2025 | The GEEK
Промокоды для Honkai: Star Rail на ноябрь 2025

Список актуальных промокодов на нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия.

Honkai: Star Rail — популярная фентезийная ролевая игра, разработанная компанией HoYoverse. В ней, как и во многих других проектах, присутствует система промокодов, позволяющая получить игровые ресурсы: нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия. Мы собрали актуальные промокоды Honkai: Star Rail на ноябрь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды Хонкай Стар Рейл могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Honkai: Star Rail на ноябрь 2025

  • CREATIONNYMPH — 60 звездный нефрит
  • STARRAILGIFT — 10 000 кредитов, 50 звездный нефрит, 2 путеводитель путешественника, 5 бутылка газировки
  • 4TKSX77Y58QK — 20 000 кредитов, 30 звездный нефрит, 3 путеводитель путешественника, 5 конденсированный эфир, 4 утраченные золотые частицы
  • 5S6ZHRWTDNJB — 60 звездный нефрит
  • IFYOUAREREADINGTHIS — 60 звездный нефрит, 1 топливо
  • FAREWELL — 60 звездный нефрит

Как активировать промокод в Honkai: Star Rail?

Через официальный сайт:

  1. Перейдите на страницу активации промокодов Honkai: Star Rail;
  2. Войдите в свой аккаунт;
  3. Выберите сервер и персонажа;
  4. Введите промокод и подтвердите;
  5. Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне, ПК и PlayStation:

  1. Войдите в главное меню;
  2. Выберите «три точки» → Промокод
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.
Анатолий Почивалов

