Xiaomi представила настольную посудомоечную машину MIJIA Smart Desktop S1

Xiaomi представила в Китае настольную посудомоечную машину MIJIA Smart Desktop S1 с семью режимами работы. Предзаказы на новинку запустят 1 ноября в 10:00 на площадке краудфандинга. Начальная стоимость составляет $191, позже она поднимется до $232.

Дойдет ли стиральная машинка до глобального рынка неизвестно.

Устройство может похвастаться раскладной конструкцией, шириной в 550 мм и глубиной в закрытом состоянии 350 мм, в раскрытом состоянии —600 мм. Выглядит новинка достаточно компактно, много места не занимает.

Новинка умеет одновременно мыть пять комплектов посуды, это до 39 предметов. Также есть поддержка оптического мониторинга качества воды и искусственного интеллекта. Сообщается, что машинка способна за 10 секунд определить степень загрязнения и автоматически подобрать режим мойки.

Производитель обещает, что MIJIA Smart Desktop S1 потребляет на 85% воды меньше, чем при ручной мойке. Энергопотребление аппарата составляет — 0,53 кВтч.

Помимо всего, есть сушка с циркуляцией горячего воздуха и возможностью дезинфицировать предметы ультрафиолетом. Xiaomi обещает уничтожение бактерий до 99,9%.

Среди 7 доступных режимов предлагаются интеллектуальная мойка (75 ° C), стандартная мойка (75 ° C), сильная мойка (75 ° C), дезинфекционная мойка (75 ° C), быстрая мойка (55 ° C), энергосберегающая мойка (56 ° C), самоочистку при температуре 55 ° C и однократная сушка (75 ° C).