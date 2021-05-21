Xiaomi выпустит смартфон Redmi Note 8 версии 2021 года

Самой большой проблемой, с которой сталкиваются обладатели устройств от Xiaomi, и Redmi является система наименования продуктов. Но на что не пойдешь ради того, чтобы предоставить пользователям лучшее. Вот и на этот раз мы встречаем продукт из прошлого, который очень понравился всем. Речь идет о смартфоне Redmi Note 8, модели, которая в свое время была реализовано в 25 млн. экземпляров.

Теперь наряду с названием, идентификатором модели, производитель вводит и год. Поэтому на рынке эта модель выйдет под названием: Redmi Note 8 2021. Кстати, в сети уже появились утечки. Так, говорится о наличии версии MIUI 12.5, аккумуляторе на 4 000 мАч, и чипсете Helio G85 от MediaTek.

The #RedmiNote8 has now sold 25M+ units globally!



As we celebrate this milestone, we're thrilled to introduce you to the #ThePerformanceAllStar – the #RedmiNote8 2021. Stay tuned! pic.twitter.com/39RHoTC2Mb — Xiaomi (@Xiaomi) May 20, 2021

В качестве зарядке применяет блок, мощностью 22,5 Вт. На задней панели имеется основной блок камер с четырьмя модулями, основной из которых имеет разрешение 48 МП. Ожидается, что обновленная версия смартфоны выйдет на европейский рынок, в том числе и на рынок России.

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