Xiaomi представила Redmi Note 12 4G на новом чипсете Snapdragon

Xiaomi неожиданно для всех представила новую версию популярного смартфона Redmi Note 12 4G. При этом анонс модели состоялся на европейском рынке. Отличительной особенностью новинки стал ранее неизвестный чипсет Snapdragon 685, который имеет повышенную тактовую частоту.

Основная камера Xiaomi Redmi Note 12 4G получила сенсор Samsung JN1 с разрешением 50 Мп, в отличие от модели Redmi Note 12 5G. Также есть незначительные отличия в размерах смартфонов, но новая модель сохраняет все ключевые характеристики оригинальной модели: 6,67″ OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, защита корпуса по стандарту IP53, NFC и ИК-порт. Операционная система MIUI 14 работает на базе Android 13.

Новый Xiaomi Redmi Note 12 4G представлен в четырех модификациях с различным объемом встроенной памяти: 4/64, 4/128, 6/128 и 8/128 ГБ. На данный момент цены известны только на две модификации — 4/64 ГБ за 229 евро и 4/128 ГБ за 249 евро. Цвета доступны в черном, синем и зеленом цветах.

Смартфон уже доступен на европейском рынке, а про релиз в России пока нет конкретной информации. Однако, устройство имеет большие шансы на появление в России.