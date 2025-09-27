Xiaomi может переименовать будущую раскладушку Mix Fold в Xiaomi 17 Fold | The GEEK
close
Новости

Xiaomi может переименовать будущую раскладушку Mix Fold в Xiaomi 17 Fold

Информация об этом содержится в модельном номере, который утек в сеть.

Xiaomi можете переименовать свой будущий складной смартфон Mix Fold в Xiaomi 17 Fold, сообщает XiaomiTime.

Согласно утечке, новый складной смартфон получил кодовое имя «pecan» и модельный номер 26023PN08C. Интересно, что буквы PN в коде намекают на принадлежность к основной серии Xiaomi, а не к привычной Mix-серии с индексом PX. Это позволяет предположить, что устройство выйдет под названием Xiaomi 17 Fold вместо Mix Fold 6.

В отличие от предыдущих моделей, которые обычно анонсировались в июне, новинка ожидается в феврале 2026 года. Кроме того, судя по коду P18S, смартфон может получить спутниковую связь, а обычной версии с номером P18, похоже, не будет. Возможно, запуск ограничится только рынком Китая.

Кроме того, стали известны некоторые характеристики Xiaomi 17 Fold. Раскладушка получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и набор из четырех камер:

  • Основная камера — 200 МП (Samsung S5KHP5);
  • Широкоугольная камера — 50 МП (OV50M);
  • Вторичная фронтальная камера — 50 МП (OV50M);
  • Фронтальная камера — 16 МП (OV16F).

Напомним, 25 сентября Xiaomi представила новые смартфоны Xiaomi 17Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, а также планшеты Pad 8 и 8 Pro.

id·211375·20250927_1511
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября
Глобальный Xiaomi 17 может получить «урезанную» на 10% батарею
OPPO Reno 14 5G получил лимитированную версию с меняющей цвет задней панелью
Xiaomi планирует наращивать темпы выпуска электромобилей YU7
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
«М.Видео» продлила предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple из-за ажиотажного спроса
OnePlus 15 получит экран 165 Гц с очень тонкими рамками
Samsung выпустила Galaxy A36 и A56 в новых расцветках
Xiaomi представила планшеты Pad 8 и 8 Pro
Анонс Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max — как iPhone 17 Pro, только с дополнительным экраном
Представлен Xiaomi 17 — базовый флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Продажи бюджетного Redmi 15 стартовали в России
Xiaomi представила новый доступный планшет Redmi Pad 2 Pro
Представлены Xiaomi 15T и 15T Pro — большие экраны и флагманское «железо»
Xiaomi назначила дату презентации серии 17 и планшетов Pad 8
В России стартовали продажи POCO C85 с батареей на 6000 мА·ч и экраном 120 Гц

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры