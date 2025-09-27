Xiaomi может переименовать будущую раскладушку Mix Fold в Xiaomi 17 Fold

Xiaomi можете переименовать свой будущий складной смартфон Mix Fold в Xiaomi 17 Fold, сообщает XiaomiTime.

Согласно утечке, новый складной смартфон получил кодовое имя «pecan» и модельный номер 26023PN08C. Интересно, что буквы PN в коде намекают на принадлежность к основной серии Xiaomi, а не к привычной Mix-серии с индексом PX. Это позволяет предположить, что устройство выйдет под названием Xiaomi 17 Fold вместо Mix Fold 6.

В отличие от предыдущих моделей, которые обычно анонсировались в июне, новинка ожидается в феврале 2026 года. Кроме того, судя по коду P18S, смартфон может получить спутниковую связь, а обычной версии с номером P18, похоже, не будет. Возможно, запуск ограничится только рынком Китая.

Кроме того, стали известны некоторые характеристики Xiaomi 17 Fold. Раскладушка получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и набор из четырех камер:

Основная камера — 200 МП (Samsung S5KHP5);

Широкоугольная камера — 50 МП (OV50M);

Вторичная фронтальная камера — 50 МП (OV50M);

Фронтальная камера — 16 МП (OV16F).

Напомним, 25 сентября Xiaomi представила новые смартфоны Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, а также планшеты Pad 8 и 8 Pro.