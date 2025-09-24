13 смартфонов Samsung начали получать стабильную версию One UI 8

Samsung начала распространять стабильную прошивку One UI 8 на базе Android 16 для своих смартфонов. Пока список устройств небольшой, но в ближайшие недели и месяцы он пополнится другими моделями.

На данный момент стабильную One UI 8 начали получать:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и S25 Edge;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra и S24 FE;

Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6;

Galaxy Z Fold SE;

Galaxy A56 и A36.

Если ваше устройство входит в список, но уведомления пока нет, проверить обновление можно вручную: «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка». Важно учитывать, что Samsung традиционно выпускает обновления не сразу во всех странах, а партиями.