13 смартфонов Samsung начали получать стабильную версию One UI 8

Список пополнится другими моделями в ближайшие недели и месяцы.

Samsung начала распространять стабильную прошивку One UI 8 на базе Android 16 для своих смартфонов. Пока список устройств небольшой, но в ближайшие недели и месяцы он пополнится другими моделями.

На данный момент стабильную One UI 8 начали получать:

  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и S25 Edge;
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra и S24 FE;
  • Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6;
  • Galaxy Z Fold SE;
  • Galaxy A56 и A36.

Официальный график выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung

Если ваше устройство входит в список, но уведомления пока нет, проверить обновление можно вручную: «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка». Важно учитывать, что Samsung традиционно выпускает обновления не сразу во всех странах, а партиями.

id·211094·20250924_0852
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
