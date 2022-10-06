Xiaomi 12T и 12T Pro стали доступны для предзаказа в России

Несколько дней назад Xiaomi представила свои флагманские Xiaomi 12T и 12T Pro. Сейчас новинки уже стали доступны для предзаказа в России.

Сразу перейдем к ценникам на смартфоны:

Xiaomi 12T — 41 990 рублей (8/128 Гб);

Xiaomi 12T — 46 990 рублей (8/256 Гб);

Xiaomi 12T Pro — 50 990 рублей (8/128 Гб);

Xiaomi 12T Pro — 57 990 рублей (8/256 Гб).

При покупке 12T или 12T Pro производитель отдает наушники Xiaomi Buds 3 за 1 рубль.

Оба устройства примечательны своими камерами, у базового 12T главный датчик на 108 Мп, у 12T Pro — 200 Мп. Визуально, 12T и 12T Pro можно отличить только по модулю камеры, на котором написано количество Мп.

Xiaomi 12T и 12T Pro получили 6,67-дюймовые AMOLED дисплеи с разрешением 1,5K. Батареи тоже одинаковые: 5000 мАч + поддержка 120-ваттной зарядки. В основе 12T лежит MediaTek Dimensity 8100 Ultra, процессором для Pro-версии выступает топовый Snapdragon 8 Plus Gen 1.

В обычную продажу новинки поступят с 13-19 октября.

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