Взорвался первый в истории Samsung Galaxy Z Fold3

В Twitter появилось видео, где показан первый взорвавшийся смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 со сгибающимся экраном.
Владелец заявил, что за неделю до инцидента он уронил устройство, после чего обратился в сервисный центр. Там ему посоветовали отправить смартфон в компанию Samsung для замены. И именно в ходе подготовки телефон взорвался.
Пока что неясно, что именно стало причиной. Возможно, телефон взорвался из-за падения, а может дело в другом. В любом случае пока официального заявления нет. Отметим, что ранее эта модель не была замешана в таких инцидентах.
Напомним, что в августе пассажирский самолёт авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту Такома в Сиэтле, США. Причиной стало возгорание смартфона Samsung Galaxy A21 на борту.
А 5 лет назад компания отозвала с рынка все модели Galaxy Note7 из-за подобных случаев.
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