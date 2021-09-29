Взорвался первый в истории Samsung Galaxy Z Fold3

В Twitter появилось видео, где показан первый взорвавшийся смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 со сгибающимся экраном.

Владелец заявил, что за неделю до инцидента он уронил устройство, после чего обратился в сервисный центр. Там ему посоветовали отправить смартфон в компанию Samsung для замены. И именно в ходе подготовки телефон взорвался.

The Samsung Galaxy Z Fold 3 blew up on me when I was getting ready to box it up. Had to throw it in the garage. Definitely had some integrity damage. Can you imagine if it did this in shipping 🙁 pic.twitter.com/OnPHfZmKod — Chad Christian – American Dream Trading (@CoachCWC) September 26, 2021

Пока что неясно, что именно стало причиной. Возможно, телефон взорвался из-за падения, а может дело в другом. В любом случае пока официального заявления нет. Отметим, что ранее эта модель не была замешана в таких инцидентах.

Напомним, что в августе пассажирский самолёт авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту Такома в Сиэтле, США. Причиной стало возгорание смартфона Samsung Galaxy A21 на борту.

А 5 лет назад компания отозвала с рынка все модели Galaxy Note7 из-за подобных случаев.