Вышел полноценный трейлер Earthworm Jim 4

Ещё в прошлом году стало известно о разработке четвёртой части «Червяка Джима». А уже в этом году появилась информация, что игра станет эксклюзивом ретроконсоли Intellivision Amico, которая выйдет в апреле 2021-го. Первоначально её хотели выпустить 10 октября, но затем релиз перенесли.

Теперь же в сети опубликовали трейлер игры с частотой в 60 FPS. Игра выглядит куда ярче, чем довольно-таки мрачные оригинальные части. И это уже смутило пользователей, поскольку они явно ожидали чего-то иного.

В видео события происходят на тропическом острове на другой планете, куда прилетает Червяк Джим. А наблюдает за ним, похоже, Кот Зловред — один из врагов.

Игра должна выйти в будущем году, после релиза консоли, хотя точной даты пока нет. Также неизвестно, появятся ли версии для других платформ. Однако последнее сомнительно, поскольку в описании ролика отмечаются геймплейные особенности контроллера Intellivision Amico. Не факт, что такое можно будет сделать на клавиатуре или геймпаде.

Что касается стоимости, то игры для Amico предварительно оцениваются в 3-10 долларов, так что особых затрат они не принесут.