Выход флагмана Sony Xperia 1 II задержится до мая

Еще в феврале этого года представители Sony продемонстрировали всем свой флагманский смартфон Xperia 1 II. На том же мероприятии было объявлено, что в продажу аппарат выйдет в апреле, но ситуация с пандемией внесла свои изменения. Теперь же дата выхода была скорректирована и ориентировочно аппарат будет доступен для предварительного заказа с конца мая.

Напомним, что Sony Xperia 1 II получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей с 4КHDR экраном и соотношением сторон – 21:9. Работает на флагманском чипсете Snapdragon 865, имеет 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ, а также стандартной емкости аккумулятор на 4 000 мАч. Нельзя не упомянуть наличие фронтальных стереодинамиков, что делают звук качественнее.

Но упор в Sony Xperia 1 II делает на фотовозможности. Так, основной модуль получил сразу три 12-мегапиксельных камеры от ZEISS. Здесь основным является собственный модуль Sony IMX557, получивший систему оптической стабилизации и до этого нигде не встречался. Кроме него, в основной модуль вошли Sony IMX363 (ширик) и Samsung ISOCELL S5K3T2 (теле). Что касается фронталки, то здесь применен 8-мегапиксельный Samsung S5K4H7. Ожидается, что ценник Sony Xperia 1 II составит 1 270 долларов.