Аналог VPN от Apple, скрывающий IP-адрес, не будет работать в Беларуси и Казахстане

Вчера компания Apple представила новый сервис iCloud Private Relay. Это, по сути, платный VPN-подобный ретранслятор, который будет скрывать адрес пользователя от провайдеров и рекламных ботов. Однако, похоже, он будет работать не везде.

Сообщается, что функция не будет доступна в Беларуси, Колумбии, Египте, Казахстане, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в Китае.

Это было сделано, чтобы уберечь бизнес от обвинений в сокрытии данных. При этом отметим, что ранее корпорация из Купертино уже соглашалась на компромиссы в КНР. К примеру, в 2018 году компания передала властям цифровые ключи, используемые для шифрования данных iCloud китайских пользователей.

Функция iCloud Private Relay выполняет те же задачи, что и VPN-сервер. Трафик отправляется сначала на сервер, обслуживаемый Apple, где из него удаляется IP-адрес целевого компьютера или устройства. После этого трафик перенаправляется на другой сервер, где назначается временный IP.

При этом утверждается, что второй сервер не принадлежит Apple и обслуживается сторонним оператором. Это сделано, чтобы корпорация сама не знала ни личности пользователя, ни адреса посещаемого сайта.

В самой компании отмечают, что это метод защиты от излишне активных рекламных ботов, чтобы они не смогли установить личность пользователя.

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