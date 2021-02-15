Водитель Яндекс Такси публикует в соцсетях видео поездок своих пассажиров без их ведома

Один из пользователей интернет-издания vc.ru рассказал интересную историю о водителе, который подключен к Яндекс Такси. Он скрыто и без ведома пассажиров записывает, а после выкладывает их на своей странице в Инстаграм сопровождая негативными подписями. По мнению автора поста такие видео могут собрать десятки тысяч просмотров, и множество негативных комментариев. Например, вы покашляете в машине и станете звездой инстаграма, но даже не узнаете об этом.

В качестве примера приводится аккаунт пользователя в Инстаграм, который не соблюдает элементарные меры безопасности по введённым ограничениям, но обвиняет в этом своих пассажиров.

Представьте себе картину, у Вас начало першить в горле или просто началась аллергическая реакция, например на “елочку” и всё – контент с оскорблениями ждет Вас у автора в инстаграмчике. Не говоря уже о других проблемах со здоровьем. Отмечает автор поста

Несмотря на всё это, водитель может продолжать свою работу в такси и его не внесут в чёрный список.

Конечно, есть множество водителей, которые ведут видеосъемку в автомобиле, но они это делают ради безопасности и не выкладывают в социальные сети на всеобщее обсуждение. Но тут явно другой случай.

Комментариев от агрегатора Яндекса Такси пока не последовало.