Vivo выпустит улучшенную версию NEX 3 5G

Компания Vivo планирует выпустить новую версию Vivo NEX 3 5G. Смартфон дополнят топовой однокристальной платформой и супербыстрой зарядкой.

Такая информация появилась в китайском регуляторе TENAA. В нем же опубликовали изображения новинки, которая указана под модельным номером V3030A-CN.

По предварительным данным, новый Vivo NEX 3 5G обновится до топового Qualcomm Snapdragon 865, а также получит двухрежимную (NSA и SA) поддержку сетей пятого поколения. К тому же, смартфон оснастят 55-ваттной зарядкой в комплекте, до этого у гаджета была зарядка на 44 Вт. Остальные характеристики останутся прежними.

Когда именно производитель представит новый смартфон неизвестно. Скорее всего, его выпустят в феврале, когда на рынке начнут появляться устройства на платформе Snapdragon 865.