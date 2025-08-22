Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16

Компания Vivo объявила о начале закрытого тестирования своей новой оболочки OriginOS 6. Первыми попробовать систему смогут владельцы смартфонов Vivo X200 Pro и iQOO 13.

Для участия выделено всего 1000 мест — по 500 на каждую модель. Заявки принимаются с 22 по 26 августа, а список участников опубликуют 28 августа. Обновление начнут рассылать с 1 сентября.

Бета-версия основана на Android 16. Чтобы установить ее, устройства должны работать на последних прошивках (15.0.24.5.W10.V000L1 для X200 Pro и 15.0.24.15.W10.V000L1 для iQOO 13).

Vivo предупреждает: тестовая сборка может работать нестабильно, возможны баги, быстрый разряд батареи и проблемы с совместимостью приложений. Поэтому пользователям советуют заранее сделать резервную копию данных. При желании можно будет вернуться на стабильную версию — компания подготовила специальную утилиту и инструкцию.