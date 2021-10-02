В Яндекс.Картах появились самокаты

Сервис Яндекс.Карты получил новый вид транспорта — самокаты. С обновлением можно строить маршруты для самокатов, а также просматривать сколько потребуется времени, чтобы добраться до конечной точки.

Для прокладывания маршрутов Карты используют велосипедные дорожки и тротуары, также сервис старается избегать лестницы и прочие заграждения мешающие комфортному передвижению на самокате.

При планировании поездки можно сравнить маршруты на самокате и других видах транспорта, чтобы узнать, как быстрее добраться до нужного места.

Строить маршруты для самоката можно в десктопной версии Яндекс.Карты, а также в приложении для iOS. Обновления для Android появится в скором будущем.