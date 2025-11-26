В России стартовали продажи планшета POCO Pad M1 | The GEEK
В России стартовали продажи планшета POCO Pad M1

12-дюймовый экран, свежий Snapdragon и батарея на 12 000 мАч с быстрой зарядкой.
Редакция The GEEK сегодня в 15:21

В российских магазинах электроники начались продажи нового планшета POCO Pad M1, официально представленного на глобальном рынке 26 ноября.

Устройство оснащено 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 600 нит. Производительность обеспечивает процессор Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 12 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 33 Вт и обратной 27 Вт.

id·215265·20251126_1521
