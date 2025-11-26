В России стартовали продажи планшета POCO Pad M1

В российских магазинах электроники начались продажи нового планшета POCO Pad M1, официально представленного на глобальном рынке 26 ноября.

Устройство оснащено 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 600 нит. Производительность обеспечивает процессор Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 12 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 33 Вт и обратной 27 Вт.

Читайте также Xiaomi представила «народные» флагманы POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra

Планшет получил основную и фронтальную камеры по 8 Мп, четыре динамика, разъём 3,5 мм, а также поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Для POCO Pad M1 доступны фирменные аксессуары, продающиеся отдельно: клавиатура, стилус и защитный чехол.

Новинка предлагается в сером и синем цветах в конфигурации 8/256 ГБ. Рекомендованная розничная цена — 29 990 рублей.