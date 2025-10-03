Tecno Spark Slim появился в России до официального анонса

Tecno пока не проводила презентацию модели Spark Slim для российского рынка, однако редакция The GEEK обнаружила страницу смартфона на официальном сайте. Более того, продажи уже стартовали: в DNS устройство доступно по цене 22 999 рублей.
Главная особенность Spark Slim — рекордно тонкий корпус толщиной всего 5,93 мм. Смартфон стал самым тонким устройством с изогнутым 3D-дисплеем, забрав этот титул у недавно представленного Infinix Hot 60 Pro+ (5,95 мм).
Для сравнения, iPhone Air остаётся тоньше — 5,6 мм, но у него плоский экран, тогда как Tecno удалось совместить минимальную толщину именно с закруглённым AMOLED-дисплеем. Важное отличие — при столь компактном корпусе Spark Slim сохранил аккумулятор на 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, тогда как в iPhone ради уменьшения толщины пришлось пожертвовать автономностью.
Ключевые характеристики Spark Slim
- 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц;
- Процессор MediaTek Helio G200 (6 нм);
- Основная камера на 50 Мп с поддержкой фирменных AI-функций;
- Аккумулятор 5160 мА·ч, 45-ваттная зарядка, поддержка обратной проводной зарядки;
- Изогнутый 3D-дисплей и стеклянный корпус толщиной менее 6 мм;
- Защита по стандарту IP64 и тесты на ударопрочность военного уровня;
- Фирменные ИИ-функции: AI Eraser 2.0, Ask Ella, AI Search;
- Система охлаждения с испарительной камерой и графитом площадью 24 532 мм².
В России смартфон доступен только в одной конфигурации — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Цвета корпуса — чёрный и белый.
