Tecno Spark Slim появился в России до официального анонса

Tecno пока не проводила презентацию модели Spark Slim для российского рынка, однако редакция The GEEK обнаружила страницу смартфона на официальном сайте. Более того, продажи уже стартовали: в DNS устройство доступно по цене 22 999 рублей.

Главная особенность Spark Slim — рекордно тонкий корпус толщиной всего 5,93 мм. Смартфон стал самым тонким устройством с изогнутым 3D-дисплеем, забрав этот титул у недавно представленного Infinix Hot 60 Pro+ (5,95 мм).

Для сравнения, iPhone Air остаётся тоньше — 5,6 мм, но у него плоский экран, тогда как Tecno удалось совместить минимальную толщину именно с закруглённым AMOLED-дисплеем. Важное отличие — при столь компактном корпусе Spark Slim сохранил аккумулятор на 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, тогда как в iPhone ради уменьшения толщины пришлось пожертвовать автономностью.

Ключевые характеристики Spark Slim

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц;

Процессор MediaTek Helio G200 (6 нм);

Основная камера на 50 Мп с поддержкой фирменных AI-функций;

Аккумулятор 5160 мА·ч, 45-ваттная зарядка, поддержка обратной проводной зарядки;

Изогнутый 3D-дисплей и стеклянный корпус толщиной менее 6 мм;

Защита по стандарту IP64 и тесты на ударопрочность военного уровня;

Фирменные ИИ-функции: AI Eraser 2.0, Ask Ella, AI Search;

Система охлаждения с испарительной камерой и графитом площадью 24 532 мм².

В России смартфон доступен только в одной конфигурации — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Цвета корпуса — чёрный и белый.