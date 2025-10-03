Tecno Spark Slim появился в России до официального анонса | The GEEK
close
Новости

Tecno Spark Slim появился в России до официального анонса

Ультратонкий смартфон уже можно приобрести.
Фото аватара
Ник Денвер сегодня в 19:30

Tecno пока не проводила презентацию модели Spark Slim для российского рынка, однако редакция The GEEK обнаружила страницу смартфона на официальном сайте. Более того, продажи уже стартовали: в DNS устройство доступно по цене 22 999 рублей.

Главная особенность Spark Slim — рекордно тонкий корпус толщиной всего 5,93 мм. Смартфон стал самым тонким устройством с изогнутым 3D-дисплеем, забрав этот титул у недавно представленного Infinix Hot 60 Pro+ (5,95 мм).

Для сравнения, iPhone Air остаётся тоньше — 5,6 мм, но у него плоский экран, тогда как Tecno удалось совместить минимальную толщину именно с закруглённым AMOLED-дисплеем. Важное отличие — при столь компактном корпусе Spark Slim сохранил аккумулятор на 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, тогда как в iPhone ради уменьшения толщины пришлось пожертвовать автономностью.

Ключевые характеристики Spark Slim

  • 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц;
  • Процессор MediaTek Helio G200 (6 нм);
  • Основная камера на 50 Мп с поддержкой фирменных AI-функций;
  • Аккумулятор 5160 мА·ч, 45-ваттная зарядка, поддержка обратной проводной зарядки;
  • Изогнутый 3D-дисплей и стеклянный корпус толщиной менее 6 мм;
  • Защита по стандарту IP64 и тесты на ударопрочность военного уровня;
  • Фирменные ИИ-функции: AI Eraser 2.0, Ask Ella, AI Search;
  • Система охлаждения с испарительной камерой и графитом площадью 24 532 мм².

В России смартфон доступен только в одной конфигурации — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Цвета корпуса — чёрный и белый.

id·211901·20251003_1930
Яндекс Маркет запустил продажи смартфона iQOO Z10R
Ударопрочный HONOR X9d с гигантской батареей на 8300 мАч выйдет в России
Раскрыты все характеристики OnePlus 15
Продажи Xiaomi 15T и 15T Pro стартуют в России
iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели на 20-30% в России
HUAWEI готовит к выходу линейку смартфонов Mate 80
Характеристики HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro утекли в сеть перед анонсом
Nubia Z80 Ultra засветился в Geekbench с новым Snapdragon 8 Elite Gen 5
HONOR Magic 8 Pro показал один из лучших результатов в Geekbench
Еще 6 смартфонов Samsung получили One UI 8 на базе Android 16
Tecno представила конкурента iPhone 17 Air: ультратонкий Spark Slim и Pova Slim
Обзор Tecno POVA 7 Neo
Обзор Tecno POVA 7 Neo: киберпанк-смартфон с мощной батареей
Ультратонкий TECNO Pova Slim получил дату выхода
TECNO готовит к выходу ультратонкий смартфон толщиной 5,95 мм
Серия TECNO POVA 7 поступила в продажу в России
TECNO POVA 7 NEO живые фото
Распаковал TECNO POVA 7 Neo: дизайн, экран и первые впечатления
TECNO готовит революционный складной смартфон с тремя экранами и тонким корпусом
TECNO представила бюджетные смартфоны SPARK 40, 40 Pro и 40 Pro+

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  2. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  3. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  4. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  6. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры
Смотреть все обзоры