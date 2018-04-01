В России разрешили запуск дронов без согласования с диспетчером

Правительство России приняло новое постановление относительно полета дронов. Теперь владельцы беспилотных летательных аппаратов, весом до 30 кг, могут передвигаться, не запрашивая соответственного разрешения.

Для “свободных” полетов есть еще несколько ограничений — светлое время суток и не выше 150 метров от поверхности земли или воды. По-прежнему запрещено летать над любыми аэродромами, зонами, запретными для полетов, местами проведения публичных мероприятий и официальных спортивных мероприятий. Но теперь хотя бы не нужно звонить диспетчеру и предупреждать его о своих планах.

При этом, если дрон весит больше 250 грамм, его все равно придется зарегистрировать. Это операция совершается единожды. Необходимые документы и все нужные шаги прописаны на сайте Росавиации. По итогу регистрации, дрону присваивается идентификационный номер, который нужно наклеить/нарисовать на него.