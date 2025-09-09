MAIBENBEN выпустила в России игровой ноутбук X16E с RTX 5080 и «водянкой»

Компания MAIBENBEN представила новый ноутбук-флагман игровой серии X-Treme — X16E X-Treme Tsunami. Главные особенности новинки — видеокарта GeForce RTX 5080 на 16 ГБ и водяное охлаждение.

Ноутбук получил 16-дюймовый IPS QHD-дисплей с частотой обновления 300 Гц, цветовым охватом 100% sRGB и яркостью до 500 нит.

«Под капотом» MAIBENBEN X16E X-Treme Tsunami — энергоэффективный 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9955HX. Устройство поставляется с 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 2 ТБ. При этом память можно расширить: оперативную — до 64 ГБ, а накопитель — до 8 ТБ, и это не приведет к потере гарантии.

Особая фишка ноутбука — это система водяного охлаждения. Она позволяет поднимать TDP выше аналогов и дает до 15% прироста производительности.

X16E X-Treme Tsunami выполнен в алюминиевом корпусе черного цвета, его вес составляет 2,69 кг. Клавиатура полноразмерная, с настраиваемой подсветкой. Также есть стеклянный тачпад и шторка для веб-камеры. На боковой стороне новинки расположились все необходимые разъемы: 2 Type-C, HDMI, mini DisplayPort и кардридер.

X16E X-Treme Tsunami доступен в двух версиях: с предустановленной Windows 11 или Linux. Рекомендованная цена — 289 990 рублей.