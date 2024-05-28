В России начались предзаказы Huawei MateBook X Pro 2024

Ноутбуки Huawei MateBook X Pro 2024 года наконец-то доступны для предзаказа из России. Желающие могут посетить официальный сайт компании и ознакомиться с ценами и специальными предложениями для первых покупателей. Так в подарок можно получить либо планшет MatePad Air, либо умные часы Watch Ultimate. Оба устройства обойдутся в 1 рубль, вместо 47 и 70 тысяч рублей.

Huawei MateBook X Pro с процессором Ultra 7, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ на SSD — 200 тысяч рублей

Huawei MateBook X Pro с процессором Ultra 9, 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ на SSD — 230 тысяч рублей

Кстати, за регистрацию аккаунта Huawei можно получить промокод на скидку в 10 тысяч рублей. Предложение будет актуально только на время предзаказа: с 28 мая по 2 июля.