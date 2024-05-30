В Китае поступили в продажу умные часы Vivo Watch GT за 110$

Пару недель назад Vivo анонсировала версию умных часов Watch 3 ECG, а сейчас запустила в Китае линейку Vivo Watch GT. Новинка получила все необходимые функции для отслеживания здоровья, а также цену в 123 доллара за версию с кожаным ремешком. Стандартный вариант из резины обойдется не сильно дешевле — 110$.

Главная особенность модели, как мы и упомянули, в контроле здоровья. У часов есть датчик сердечного ритма и SpO2, трекер сна, мониторинг менструального цикла, функция обнаружения шума и даже измеритель стресса. Для спортсменов имеется встроенный тренер с поддержкой 100 режимов, для базовых тренировок, сжигания жира и занятий на выносливость.

Watch GT получили циферблат с рамкой из алюминия и головкой из нержавеющей стали. На фронтальной части 1,85-дюймовый дисплей 390×450 пикселей с функцией AI watch face для отображения циферблата по голосовой команде. Также стоит упомянуть AI Shorthand для создания голосовых заметок и AI Smart Window для просмотра информации о транспорте, новостях и такси.

Внутри корпуса спрятан аккумулятор на 505 мАч, который обеспечивает 21 день работы в режиме ожидания и 10 суток при обычном использовании. А также NFC-чип, поддержка eSIM и операционная система BlueOS.