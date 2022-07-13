В iOS 16 появятся новые эмодзи «дай пять» и другие

В грядущее воскресенье, 17 июля, будет отмечаться Всемирный день эмодзи. В честь этого события Emojipedia опубликовала небольшой список «смайлов», которые появятся в новых версиях iOS и Android.

В этом году в Unicode Consortium есть только 31 проект эмодзи, который, скорее всего, будет выпущен в 2022 и 2023 годах.

Среди новых в этом году появятся дрожащее лицо, «дай пять», маракасы, горошек, лосиная морда, осёл, ворон, гусь и другие.

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