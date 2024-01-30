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В GTA 6 применили революционные нейросети

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Валентин Снежин сегодня в 11:10

Разработчики GTA VI используют нейросетевые модели для создания определенных деталей интерьера и различных персонажей в игре. Первые подтверждения этого факта появились в обнаруженных патентах Take-Two.

Например, некоторые интерьеры в игре формируются с использованием искусственного интеллекта; именно он подбирает и создает предметы, соответствующие стилю помещения. При этом обстановка может изменяться в зависимости от внутриигровых событий.

NPC обладают своей нейросетью, которая, в частности, генерирует ответы местных жителей и отвечает за их поведение.

Однако зарегистрированные патенты пока не раскрывают деталей их конкретного применения. Все узнаем только в момент выхода новой части GTA.

Выход GTA VI состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X|S.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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