Ультратонкий TECNO Pova Slim получил дату выхода

Потенциально самый тонкий смартфон в мире с изогнутым дисплеем.

4 сентября TECNO официально представит ультратонкий смартфон Pova Slim 5G. Новинка позиционируется как самый тонкий смартфон в мире с изогнутым дисплеем.

Точная толщина устройства пока не раскрыта, но концепт Spark Slim был всего 5,75 мм. Ранние слухи указывали на 5,95 мм. Однако в таком случае Pova Slim будет не единственным в своем роде, ведь вышел Infinix Hot 60 Pro+ толщиной 5,95 мм.

Уже известно, что новинка получит поддержку AI-инструментов, включая помощника Ella и функцию Circle to Search, а также возможность совершать звонки без сотовой сети через Bluetooth. Кроме того, Pova Slim 5G оснастят «динамической подсветкой» вокруг основной камеры и аккумулятором емкостью 5 000 мАч.

По данным индийского издания NBT, новый ультратонкий смартфон будет стоить около 80 000 рупий (~$915).

