TECNO готовит к выходу ультратонкий смартфон толщиной 5,95 мм

Он может быть основан на концепте Spark Slim.

TECNO готовит к выходу в Индии новый ультратонкий смартфон. По слухам, этот аппарат будет основан на концепте Spark Slim, который TECNO представила на выставке MWC 2025.

Концепт TECNO Spark Slim

По данным индийского издания NBT, новый ультратонкий смартфон будет стоить около 80 000 рупий (~$915). Это довольно необычно для серии Spark, которая обычно включает бюджетные модели, поэтому, возможно, устройство получит другое название.

Смартфон оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, основной камерой на 50 Мп и аккумулятором на 5200 мАч.

Толщина его корпуса составит 5,95 мм. При этом концепт Spark Slim был еще тоньше — 5,75 мм. Для сравнения толщина Samsung Galaxy S25 Edge составляет всего 5,8 мм. Кроме того, Infinix выпустила Hot 60 Pro+, его толщина — 5,95 мм.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
