Трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» слили в сеть

Очередная крупная утечка потрясла интернет, а если точнее – киноманов, особенно тех, кто предпочитает творчество студии Marvel. В сети появился еще не вышедший официально трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Причем стоит отметить, что в весьма отвратительном качестве, поэтому просмотр этого “шедевра” не рекомендуется.

Виновником слива в сеть считают одного из специалистов компании, которая снимала фильм. О качестве трейлера говорит и сам Том Холланд, который видимо также его просмотрел. В своем профиле Instagram он написал следующие слова: “Вы не готовы”. Поэтому лучше его послушать, человек знает, что говорит.

Кстати о слухах, которые витают вокруг этого фильма. Некоторые из них подтвердились. Так, стало известно, что в этой части действительно ожидается появление Доктора Осьминога, которого сыграл Альфред Молина. Это же касается и Доктора Стрэнджа, который помогает главному герою, пытающемуся избежать последствий встречи с Мистерио.