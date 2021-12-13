Toyota предлагает подписку за автозапуск машины с ключа

Компания Toyota запустила подписку Remote Connect, которая позволяет автоматически запустить автомобиль с ключа. Это первая подобная инициатива в мире. Новинка работает со всеми моделями от 2018 года и новее.

На выбор предлагается два пакета: Audio Plus и Premium Audio. В первом случае можно использовать функцию 3 года, во втором — 10 лет. По истечении пробного периода можно отказаться от подписки либо продлить. В месяц цена составит 8 долларов, в год — 80.

При этом нововведение уже вызвало на Reddit много негативных отзывов. Суть в том, для автозапуска ключ сам связывается с машиной по радиоканалу. При этом не используются смартфоны, серверы Toyota и так далее. Потому пользователи не могут понять, за что им платить.

Отметим, что автозапуск с брелока предлагается другими компаниями бесплатно или в виде опции. Но подписок там нет.