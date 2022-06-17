Стала известна стоимость Telegram Premium на iPhone

Подписка Telegram Premium для пользователей iPhone обойдётся в 449 рублей в месяц, что заметно отличается от ранее опубликованной базовой цены в 379 рублей. Скорее всего такая стоимость объясняется высокой комиссией Apple, которую должны отчислять все разработчики.

Цену можно обнаружить в App Store в разделе «Встроенные покупки».

Есть вероятность, что приобрести подписку по более доступной цене, можно будет на сайте Telegram или в официальном боте. Запуск Telegram Premium состоится в ближайшее время.

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