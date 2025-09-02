Tecno представила конкурента iPhone 17 Air: ультратонкий Spark Slim и Pova Slim | The GEEK
Tecno представила конкурента iPhone 17 Air: ультратонкий Spark Slim и Pova Slim

При толщине около 6 мм оба аппарата сохранили AMOLED-экраны, защиту IP64 и батарею на 5160 мАч.
Вадим Майков сегодня в 17:32

Tecno продолжает экспериментировать с дизайном сверхтонких смартфонов. После демонстрации прототипа Spark Slim в начале 2025 года компания официально вывела на рынок сразу два устройства — Spark Slim и Pova Slim.

Обе новинки отличаются рекордными для современного рынка габаритами: Spark Slim имеет толщину 5,93 мм и весит 156 граммов, а Pova Slim лишь на 0,02 мм толще при том же весе. Добиться таких показателей удалось благодаря переработке внутренних компонентов: уменьшены динамик, слот для SIM-карты, испарительная камера и USB-порт. Tecno отдельно отмечает крышку из стекловолокна толщиной всего 0,36 мм.

Обе модели получили влагозащиту по стандарту IP64, AMOLED-дисплеи с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, а также аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт и обратной зарядки до 10 Вт.

В камерах компания сделала упор на простоту: по одной 50-мегапиксельной матрице в каждой модели. При этом Spark Slim дополнительно оснастили светодиодной панелью Mood Light с анимацией для уведомлений.

По чипсетам устройства различаются: Spark Slim работает на Helio G200, тогда как Pova Slim получил более мощный Dimensity 6400.

Цены и сроки выхода Tecno обещает объявить в ближайшие дни на выставке IFA 2025.

