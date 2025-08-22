Bloomberg: Google прекратила разработку собственных планшетов | The GEEK
Bloomberg: Google прекратила разработку собственных планшетов

Причина кажется надуманной.

В настоящее время Google не работает над смарт-кольцом и приостановила разработку новой версии планшета Pixel Tablet. Причина в том, что компания пока не определилась с будущим этих категорий устройств. Об этом сообщили руководители Google в интервью Bloomberg.

В компании считают, что не представляют себе сценария, при котором пользователи будут носить с собой что-то еще, кроме смартфона, часов, наушников и очков.

«Каждый раз, когда добавляется новый тип категории товаров, нагрузка на конечного пользователя возрастает. Это уже довольно утомительно»,

— руководитель отдела устройств и сервисов Google Шакил Баркат

Это заявление выглядит странно, учитывая, что конкуренты Google, такие как Apple, продолжают успешно продавать миллионы iPad. Эксперты считают, что Google просто не хочет признавать, что у нее не получается создавать удобное программное обеспечение для планшетов, и поэтому заявляет, что весь этот рынок не имеет будущего.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
