Все характеристики OPPO Find X9 Pro утекли в сеть | The GEEK
close
Новости

Все характеристики OPPO Find X9 Pro утекли в сеть

Дебют флагмана ожидается в октябре.

Портал Smartprix и популярный инсайдер Йогеш Брар раскрыли все характеристики флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro. Устройство получит мощный процессор, большой экран и необычную систему камер.

Смартфон будет оснащен 6,78-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой станет процессор MediaTek Dimensity 9500 вкупе с 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ ПЗУ.

Особое внимание привлекают камеры:

  • Основная — 50 Мп, Sony Lytia LYT-828;
  • Сверхширокоугольная — 50 Мп, Samsung ISOCELL JN5;
  • Перископ-телефото — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 3-кратный оптический зум;
  • Фронтальная — 50 Мп с автофокусом.

За автономность Find X9 Pro будет отвечать батарея емкостью 7550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — 50 Вт. Кроме того, смартфон получит Wi-Fi 7, NFC и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Работать он будет на операционной системе ColorOS 16 на базе Android 16.

Предполагается, что цена будет такой же, как у Find X8 Pro. Анонс смартфона в Китае ожидается в октябре, а на глобальный рынок он выйдет в ноябре.

id·208454·20250823_0039
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16
Apple подала в суд на бывшего сотрудника за передачу коммерческой тайны OPPO
TECNO готовит к выходу ультратонкий смартфон толщиной 5,95 мм
Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+
HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем
Продажи бюджетного POCO M7 стартовали в России
Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold
Игровой Infinix GT 30 Pro с триггерами и подсветкой вышел в России
Еще 9 смартфонов Samsung получат бета-версию One UI 8 в сентябре
OnePlus запустила закрытый бета-тест OxygenOS 16 на базе Android 16
HONOR Magic V5 попал в Книгу рекордов Гиннесса
OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F
Все характеристики OPPO K13 Turbo и K13 Turbo Pro
OPPO готовит к релизу серию K13 Turbo с уникальной системой активного охлаждения
Бюджетные OPPO A5 и A5i Pro с батареей 6000 мАч и защитой IP65 вышли в России
Доступный OPPO A5x с батареей 6000 мАч и защитой IP65 вышел в России
OPPO Find X9 Ultra получит новую зум-камеру
Первые изображения раскладушки Oppo Find N5 Flip

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK