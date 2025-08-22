Все характеристики OPPO Find X9 Pro утекли в сеть

Портал Smartprix и популярный инсайдер Йогеш Брар раскрыли все характеристики флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro. Устройство получит мощный процессор, большой экран и необычную систему камер.

Смартфон будет оснащен 6,78-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой станет процессор MediaTek Dimensity 9500 вкупе с 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ ПЗУ.

Особое внимание привлекают камеры:

Основная — 50 Мп, Sony Lytia LYT-828;

Сверхширокоугольная — 50 Мп, Samsung ISOCELL JN5;

Перископ-телефото — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 3-кратный оптический зум;

Фронтальная — 50 Мп с автофокусом.

За автономность Find X9 Pro будет отвечать батарея емкостью 7550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — 50 Вт. Кроме того, смартфон получит Wi-Fi 7, NFC и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Работать он будет на операционной системе ColorOS 16 на базе Android 16.

Предполагается, что цена будет такой же, как у Find X8 Pro. Анонс смартфона в Китае ожидается в октябре, а на глобальный рынок он выйдет в ноябре.