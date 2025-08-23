Новые Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 подешевели в России почти на 25% | The GEEK
Новые Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 подешевели в России почти на 25%

Сильнее всего упали цены на новый «фолд».

Со старта в России продаж Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE прошло чуть больше двух недель, а новые складные смартфоны уже заметно подешевели, выяснила редакция The GEEK.

Чтобы оценить, как изменились цены на Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE, мы проанализировали предложения на Яндекс Маркете. Сильнее всего упал в цене «фолд» — почти на 23%. «Флип» и «фанатский флип» потеряли в цене 20,6% и 15,4% соответственно.

Цена на стартеТекущая ценаРазница
Samsung Galaxy Z Fold 7 (256 ГБ)159 999 рублей123 600 рублей-22,75%
Samsung Galaxy Z Flip 7 (256 ГБ)91 999 рублей73 000 рублей-20,65%
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (128 ГБ)69 999 рублей59 900 рублей  -15,43%

Хотя предложений по сниженным ценам пока не так много, мы ожидаем, что к концу года стоимость этих моделей упадет еще сильнее — до 40-50%. Подробнее о новинках читайте в отдельном материале.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
