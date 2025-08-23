Новые Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 подешевели в России почти на 25%

Со старта в России продаж Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE прошло чуть больше двух недель, а новые складные смартфоны уже заметно подешевели, выяснила редакция The GEEK.
Чтобы оценить, как изменились цены на Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE, мы проанализировали предложения на Яндекс Маркете. Сильнее всего упал в цене «фолд» — почти на 23%. «Флип» и «фанатский флип» потеряли в цене 20,6% и 15,4% соответственно.
|Цена на старте
|Текущая цена
|Разница
|Samsung Galaxy Z Fold 7 (256 ГБ)
|159 999 рублей
|123 600 рублей
|-22,75%
|Samsung Galaxy Z Flip 7 (256 ГБ)
|91 999 рублей
|73 000 рублей
|-20,65%
|Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (128 ГБ)
|69 999 рублей
|59 900 рублей
|-15,43%
Хотя предложений по сниженным ценам пока не так много, мы ожидаем, что к концу года стоимость этих моделей упадет еще сильнее — до 40-50%. Подробнее о новинках читайте в отдельном материале.
