Новые Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 подешевели в России почти на 25%

Со старта в России продаж Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE прошло чуть больше двух недель, а новые складные смартфоны уже заметно подешевели, выяснила редакция The GEEK.

Чтобы оценить, как изменились цены на Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE, мы проанализировали предложения на Яндекс Маркете. Сильнее всего упал в цене «фолд» — почти на 23%. «Флип» и «фанатский флип» потеряли в цене 20,6% и 15,4% соответственно.

Цена на старте Текущая цена Разница Samsung Galaxy Z Fold 7 (256 ГБ) 159 999 рублей 123 600 рублей -22,75% Samsung Galaxy Z Flip 7 (256 ГБ) 91 999 рублей 73 000 рублей -20,65% Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (128 ГБ) 69 999 рублей 59 900 рублей -15,43%

Хотя предложений по сниженным ценам пока не так много, мы ожидаем, что к концу года стоимость этих моделей упадет еще сильнее — до 40-50%. Подробнее о новинках читайте в отдельном материале.