Запечатанный iPod 2001 года продали за рекордные $40 тысяч

Первый iPod 2001 года выпуска в запечатанной коробке ушел с молотка на аукционе RR Auction за рекордные $40 264 (~3 243 500 рублей). Эта сумма более чем в 100 раз превышает его изначальную стоимость в $399.

Напомним, в 2023 году такой же плеер продали за $29 000 (~2 336 100 рублей).

iPod стал важным моментом в истории Apple. В 2001 году, когда компания переживала не лучшие времена, именно этот плеер вернул ей популярность и помог исправить финансовое положение. Стив Джобс представил его как «1000 песен в кармане».

На этом же аукционе продали еще один редкий гаджет — первый iPhone с объемом памяти 4 ГБ. Его цена составила $81 989 (~6 604 600 рублей), хотя в 2007 году он стоил всего $499.

Сегодня такие покупки — это не про технологии, а про историю и желание владеть кусочком прошлого, который когда-то изменил мир.