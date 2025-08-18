iPhone 17e выйдет в новом дизайне и с вырезом Dynamic Island | The GEEK
close
Новости

iPhone 17e выйдет в новом дизайне и с вырезом Dynamic Island

iPhone 17e получит обновлённый дизайн с вырезом Dynamic Island, как у старших моделей.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 19:04

Apple готовит важное обновление младшей модели будущей линейки — iPhone 17e. Как сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station, устройство получит переработанный дизайн с вырезом Dynamic Island, который станет общим для всех актуальных моделей iPhone.

Смартфон сохранит классическую диагональ 6,1 дюйма, а также частоту обновления экрана в 60 Гц. Внутри установят процессор A19, тот самый, что впервые появится в iPhone 17. Это сделает iPhone 17e не просто внешне современным, но и технологически актуальным решением для своей ценовой категории.

Камеры тоже получат обновление: фронтальная останется на 12 Мп, а основная будет 48-мегапиксельной. Ожидается поддержка Face ID и всех стандартных функций экосистемы iOS 26.

По данным инсайдеров, iPhone 17e будет представлен в начале 2026 года и станет самой доступной моделью в линейке Apple, но с актуальным дизайном, новым чипом и функциональностью, близкой к старшим моделям.

id·207877·20250818_1905
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Apple выпустила iOS 26 beta 7
Apple Watch получат большой редизайн в 2026 году
Apple избавится от базового iPhone 18 в 2026 году
iPhone 17 Pro Max получит один из лучших телеобъективов на рынке
Apple выпустила iOS 26 beta 6
Apple выпустила обновления iOS 18.6.1 и watchOS 11.6.1.
Большая утечка Apple: готовят iPad mini с A19 Pro, новый HomePod и Apple TV с A17 Pro
Производитель чехлов подтвердил дизайн iPhone 17 Pro
iPhone 17 Air в новом небесно-голубом цвете показали на видео
iPhone 17 Pro подорожает, но с удвоенной памятью
iPhone подешевели до минимума в преддверии осенней презентации
macOS впервые запустили на iPhone
Как защитить iPhone от кражи и утери. Пошаговая инструкция
Разработчики браузеров ликуют: Apple обязали открыть iOS для сторонних движков
Apple продала 3 миллиарда iPhone
Apple облажалась: официальный аккаунт прорекламировал Samsung Galaxy Z Flip7
iPhone 17 Pro получит новый дисплей с защитой от царапин и бликов
iPhone 17 Air получит титановый корпус, которого не будет даже у Pro

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK