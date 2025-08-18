iPhone 17e выйдет в новом дизайне и с вырезом Dynamic Island

Apple готовит важное обновление младшей модели будущей линейки — iPhone 17e. Как сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station, устройство получит переработанный дизайн с вырезом Dynamic Island, который станет общим для всех актуальных моделей iPhone.

Смартфон сохранит классическую диагональ 6,1 дюйма, а также частоту обновления экрана в 60 Гц. Внутри установят процессор A19, тот самый, что впервые появится в iPhone 17. Это сделает iPhone 17e не просто внешне современным, но и технологически актуальным решением для своей ценовой категории.

Камеры тоже получат обновление: фронтальная останется на 12 Мп, а основная будет 48-мегапиксельной. Ожидается поддержка Face ID и всех стандартных функций экосистемы iOS 26.

По данным инсайдеров, iPhone 17e будет представлен в начале 2026 года и станет самой доступной моделью в линейке Apple, но с актуальным дизайном, новым чипом и функциональностью, близкой к старшим моделям.