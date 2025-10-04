Раскрыта продолжительность первых эпизодов сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» | The GEEK
Раскрыта продолжительность первых эпизодов сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Действие сериала происходит в 1962 году, за 27 лет до событий фильма «Оно» (2017).

В сети появились новые подробности о грядущем сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри», который станет приквелом к популярным фильмам ужасов «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019).

Согласно данным инсайдера Cryptic HD, хронометраж варьируется от 54 до 66 минут:

  • Эпизод 1 — 54 мин;
  • Эпизод 2 — 66 мин;
  • Эпизод 3 — 58 мин;
  • Эпизод 4 — 62 мин;
  • Эпизод 5 — 55 мин.

Сериал расскажет о событиях, происходящих в 1962 году, то есть за 27 лет до сюжета первого фильма. Он покажет, как в маленьком городке Дерри зародилось древнее зло.

Роль Пеннивайза вновь исполнил Билл Скарсгард. Также в главных ролях снялись Джован Адепо, Крис Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар и Стивен Райдер.

Премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» состоится 26 октября 2025 года на HBO.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
