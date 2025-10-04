Apple увеличит производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max из-за высокого спроса

До конца 2025 года Apple увеличит производство iPhone 17 с 84-86 млн до примерно 90 млн устройств. Об этом пишет AppleInsider со ссылкой на отчет аналитиков Morgan Stanley и нескольких поставщиков.

По данным отчета, пока компания не начала активно наращивать производство, однако ожидается, что рост произойдет уже в ближайшие месяцы. Он затронет прежде всего iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, на которые сейчас приходится наибольший спрос.

Аналитики отмечают, что продажи iPhone Air оказались ниже прогнозов, но повышенный интерес к старшим версиям помогает компенсировать этот результат.

В Morgan Stanley связывают повышенный интерес к iPhone 17 с пользователями старых iPhone, которые решили обновить устройства. Отмечается, что такая тенденция создает благоприятные предпосылки для успеха будущей линейки iPhone 18.