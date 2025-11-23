Тим Кук не планирует уходить из Apple, пока Дональд Трамп остаётся президентом | The GEEK
Тим Кук не планирует уходить из Apple, пока Дональд Трамп остаётся президентом

Bloomberg сообщает, что Кук планирует оставаться главой Apple как минимум до конца срока Дональда Трампа, то есть до 2028 года.
Редакция The GEEK сегодня в 18:17

Недавние сообщения Reuters и Financial Times о возможном скором уходе Тима Кука оказались преждевременными. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, генеральный директор Apple не собирается покидать пост в ближайшие месяцы.

Гурман утверждает, что Кук намерен оставаться во главе компании как минимум до завершения президентского срока Дональда Трампа — то есть до конца 2028 года. Почему срок связан именно с политическим циклом, источник не поясняет.

Откуда всё пошло

FT: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple в 2026 году

Информация об «уходе в течение полугода», появившаяся ранее, не отражает текущих планов руководителя Apple. По его словам, Кук продолжает активно участвовать в разработке долгосрочной стратегии компании и не рассматривает выход на пенсию.

Марк Гурман считается одним из наиболее точных инсайдеров по Apple: за последние годы он многократно корректно предсказывал сроки анонсов, характеристики новых устройств и внутренние кадровые изменения в компании.

