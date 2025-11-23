Тим Кук не планирует уходить из Apple, пока Дональд Трамп остаётся президентом

Недавние сообщения Reuters и Financial Times о возможном скором уходе Тима Кука оказались преждевременными. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, генеральный директор Apple не собирается покидать пост в ближайшие месяцы.

Гурман утверждает, что Кук намерен оставаться во главе компании как минимум до завершения президентского срока Дональда Трампа — то есть до конца 2028 года. Почему срок связан именно с политическим циклом, источник не поясняет.

Откуда всё пошло FT: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple в 2026 году

Информация об «уходе в течение полугода», появившаяся ранее, не отражает текущих планов руководителя Apple. По его словам, Кук продолжает активно участвовать в разработке долгосрочной стратегии компании и не рассматривает выход на пенсию.

Марк Гурман считается одним из наиболее точных инсайдеров по Apple: за последние годы он многократно корректно предсказывал сроки анонсов, характеристики новых устройств и внутренние кадровые изменения в компании.