Nothing работает над функцией обмена файлами с iPhone через AirDrop

Компания Nothing начала работу над функцией передачи файлов между смартфонами бренда и устройствами Apple через AirDrop. Об этом сообщил глава Nothing Карл Пей, комментируя недавнее обновление Quick Share от Google.
Напомним, накануне Google обновила Quick Share: теперь эта функция позволяет отправлять файлы с Android-устройств на iPhone, iPad и Mac через AirDrop. Пока нововведение работает только на Pixel 10, но позже будет доступно и на других Android-смартфонах.
«AirDrop теперь совместим и с Android! Вот какой прогресс нам нужен! Мы уже изучаем, как можно скорее реализовать эту функцию на смартфонах Nothing»,
— генеральный директор компании Nothing Карл Пей.
