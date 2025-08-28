Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат открытую бету HyperOS 3 на Android 16 | The GEEK
Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат открытую бету HyperOS 3 на Android 16

Среди них смартфоны, планшеты и телевизоры.

Компания Xiaomi официально представила HyperOS 3 на базе Android 16. Открытая бета-версия станет доступна для первых устройств уже 29 августа 2025 года.

Дата выхода открытой беты HyperOS 3

С 29 августаДо 17 сентябряДо 30 сентября
Xiaomi 15 Ultra;
Xiaomi 15S Pro;
Xiaomi 15;
Redmi K80 Pro;
Redmi K80 Ultra;
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
Xiaomi Pad 7 Pro.  		Xiaomi Mi Mix Flip 2;
Redmi K80;
Xiaomi Pad 7 Ultra;
Xiaomi Pad 7;
Redmi K Pad;
Xiaomi S Pro Mini LED;
Xiaomi TV S Pro mini-LED.  		Xiaomi Mi Mix Fold 4;
Xiaomi Mi Mix Flip;
Xiaomi Mi 14 Ultra / Mi 14 Ultra Titanium Special Edition;
Xiaomi Mi 14 Pro / Mi 14 Pro Titanium Special Edition;
Xiaomi Mi 14;
Redmi K70 Pro;
Redmi K70 Extreme Edition;
Redmi K70 / K70E;
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.  

Подробнее о HyperOS 3

Xiaomi представила HyperOS 3 на Android 16: что нового

Точная дата полноценного релиза HyperOS 3 пока не объявлена.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
