Крупные бренды отложили выпуск ультратонких смартфонов из-за iPhone Air

Китайские производители смартфонов приостановили работу над ультратонкими моделями. По данным отраслевых источников, Xiaomi, Oppo и Vivo заморозили проекты или полностью отказались от них.

У Xiaomi был готов аппарат, близкий по концепции к iPhone Air. Разработка шла к финальной стадии, но компания решила остановить выпуск.

Причина в слабом интересе к самому iPhone Air. Продажи не раскрывались, однако цепочка поставок указывает на низкий спрос. Производство устройства сокращено почти до нуля. Foxconn уже сняла линии сборки, Luxshare остановила выпуск в конце октября.

Похожая ситуация у Samsung. По слухам, спрос на S25 Edge оказался слишком низким. Компания не планирует обновлять модель в следующем году.