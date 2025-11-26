Учредительные бумаги Apple выставят на аукцион за $4 млн | The GEEK
Учредительные бумаги Apple выставят на аукцион за $4 млн

Оригинальные бумаги Apple Computer Company 1976 года появятся на аукционе.
Редакция The GEEK вчера в 23:24

В США готовят к торгам один из самых редких артефактов в истории Apple. В январе на аукцион «We the People: America at 250» уйдут оригинальные документы, с которых началась история Apple Computer Company.

Три страницы, три подписи — Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн. В этом соглашении были прописаны первые доли: по 45% для Джобса и Возняка, 10% для Уэйна. Документ подписали 1 апреля 1976 года, но уже через одиннадцать дней Уэйн отказался от участия в компании. Тогда он получил всего 800 долларов, а позже ещё 1500. Сегодня та же доля стоила бы миллиарды.

Нынешняя оценка комплекта: от двух до четырёх миллионов долларов. Для коллекционеров это не просто редкость, а кусок истории, который ещё в 2011 году ушёл с молотка за 1,5 миллиона.

Теперь его снова ожидает новый владелец и, вероятно, новая рекордная цена.

